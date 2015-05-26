Рецепт тарталеток (2 вида теста - сладкие и под закуски)



Тарталетки - удивительная выпечка, с помощью которой можно подать потрясающие десерты и закуски! Предлагаю вам рецепт тарталеток - вернее, даже два - для сладкой начинки и холодных закусок. А бонусом - еще один рецептик из песочного теста))

Часто для выпекания тарталеток применяются специальные жестяные формочки. Или формочки из эластичного антипригарного материала. Формочки из жести обязательно надо смазывать предварительно холодным маслом или маргарином. Чтобы тесто тарталеток не подымалось в фомочках, положите на донышко форм фасолинку или пару зернышек риса.



Как готовить:



Для сладких тарталеток:



2 стакана муки

200 гр сливочного масла

2/3 стакана сахара

2 яйца



Взять яйца и разбить их в миску; добавить сахар.

Положить сливочное масло и тщательно перемешать.

Далее насыпать муку и замесить тесто.

Раскатать тесто (толщиной 7 мм.).

Формочками вырезать тесто, придать форму корзиночки; печь примерно 15 минут (при температуре 200 градусов); готовые корзиночки вынуть из формочек, перевернув их, охладить.



Несладкое тесто:



200 гр сливочного масла или маргарина

300 гр муки

3 желтка

соль по вкусу



Смешать все ингредиенты до однородной массы. Выпекать в духовке.



Песочное тесто:



200 гр маргарина или сливочного масла

2 стакана муки

4 желтка или 2 яйца

щепотка соли



Замесить тесто как на вареники и поместить в холодильник минут на 30.

Чтобы тарталетки получились одинаковой толщины, лучше всего тесто раскатать толщиной 0,5 см и этим пластом накрыть сверху формочки (предварительно смазать формочки маслом и чуть присыпать мукой).

Прикатать сверху скалкой (как делаются пельмени на пельменнице, чтобы формочки прорезались через тесто), тесто пальцем разровнять в формочке.

Положить сверху фасолинку или несколько зерен риса, чтобы тесто при выпечке не вздувалось. Выпекать в духовке при 200 градусах около 20 минут (время выпечки зависит от духовки).



Приятного аппетита!



#закуски@cooklove

#выпечка@cooklove