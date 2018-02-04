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ТОРТЫ рецепты
ТОРТЫ рецепты
ТОРТ "ДЕЛИС"
Источник: vk.com/tort_recepty
Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца — 5 шт.
Сахар — 200 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Мука — 75 г
Крахмал — 40 г
Соль — 1 щепотка

Для персикового слоя:

Песики в сиропе — 1 большая банка
Персиковое желе — 2 пакетика
Горячая вода — 800 мл

Для шоколадного слоя:

Темный шоколад — 120 г
Сливки 30% — 500 мл
Сахар — 2 ст. л.
Желатин — 1 ч. л.
Горячая вода — 1/4 стак.

Для шоколадного соуса:

Сливки 30% — 70 мл
Темный шоколад — 70 г

Приготовление:

1 Просеять муку в миску. Отделить белки от желтков и взбить их вместе со щепоткой соли до рыхлой пены.
Добавить сахар и взбить до жестких и глянцевых пиков. Затем снизить скорость миксера до средней и добавить по одному желтки.
2. Используя большую ложку, небольшими порциями добавить просеянную муку и крахмал. Подготовить форму диаметром 24x24 см, слегка смазать маслом и застелить пергаментной бумагой. Переложить тесто в форму и поставить в предварительно разогретую до 170°C духовку. Выпекать в течение 15-20 минут. Готовый бисквит достать из духовки и перевернуть форму на решетку. Оставить полностью остывать.
3. Персиковый сироп (1/3 стакана) развести 3 столовыми ложками воды. Пропитать бисквит по своему усмотрению. Персики достать из сиропа и разрезать на куски, а затем разложить на бисквите. Желе развести в 800 мл горячей воды. Оставить остывать и затем поставить в холодильник. Слегка загустевшее желе распределить ложкой по бисквиту и персикам. Затем поместить торт в холодильник, чтобы дать застыть.
4. Растопить шоколад на водяной бане: заполнить кастрюлю небольшим количеством воды, довести до кипения. Шоколад поместить над кастрюлей с горячей водой так, чтобы дно чаши не касалось воды. Размешивать шоколад, пока он полностью не растворится. Затем снять и дать остыть. Растопить желатин в горячей воде и остудить его.
5. Взбить сливки до жестких пиков, в конце добавить просеянную сахарную пудру, растопленный шоколад и желатин. Затем разместить полученную массу на слой желе и поместить в холодильник. Сливки нагреть почти до кипения, добавить шоколад, разломанный на куски, и оставить на некоторое время. Затем перемешать, чтобы получить однородную массу. Вылить равномерно на торт. Поместить в холодильнике, предпочтительно на всю ночь.

Приятного аппетита!
ТОРТ
кулинария рецепты
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